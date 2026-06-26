La Albiceleste busca cerrar con puntaje perfecto en la fase de grupos de la cita planetaria.

Argentina tiene un nuevo partido en la Copa del Mundo 2026. Esta vez, lo harán ante Jordania donde intentarán conseguir un triunfo que los llene de confianza para la siguiente ronda.

La Albiceleste ya tiene asegurado su pasaje a los 16avos, luego de los sólidos triunfos frente a Argelia y Austria. Si bien el primer puesto también está sellado, no se confían y saben que ante los asiáticos es otra oportunidad de ir afiatando al equipo.

¿Dónde ver a Argentina vs Jordania?

Este partido no tendrá transmisión en TV abierta por Chilevisióny solo podrá ser visto en DSports. Porstreaming estará disponible en DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

Argentina enfrenta a Jordania este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Messi quiere seguir en racha

La gran figura de Argentina en esta Copa del Mundo ha sido Lionel Messi. El jugador de Inter Miami ha convertido los 5 goles de su selección en la competición. De hecho, es el mayor artillero del torneo. Más vigente que nunca a los 39 años.

Además de su gran presente, Messi hizo historia al convertirse en el máximo anotador de la cita planetaria con 18 tantos, superando los 16 del alemán Miroslav Klose. Y eso que se dio el lujo de desperdiciar un penal ante Austria.

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Jordania ya no tiene nada en juego más que el honor, que no es poca cosa. Al caer ante Austria y Argelia, ya no tienen opciones ni siquiera de ser los mejores terceros, por lo cual ante Argentina intentarán no ser una víctima más de Lionel Messi y regresar a casa con la frente en lo más alto posible.