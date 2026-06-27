¿Por qué no juega Lionel Messi? Se pierde el partido entre Argentina y Jordania por el Mundial 2026

El goleador de la Copa del Mundo arranca en el banco de suplentes en el encuentro ante los jordanos en Dallas.

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin y el equipo encargado de jugar el último encuentro será la clasificada selección de Argentina, que se mide ante el modesto elenco de Jordania.

La Albiceleste llega con rendimiento perfecto al compromiso con los asiáticos, ya que suma victorias sobre Argelia (3-0) y Austria (2-0), ambas con brillantes actuaciones de Lionel Messi.

La Pulga ha convertido todos los goles de Argentina en la Copa del Mundo, y por ahora, se alza como el máximo anotador de la competencia que se desarrolla en América del Norte con 5 conquistas.

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Lionel Messi empieza como suplente en Argentina vs Jordania

Como Argentina está clasificada y ya ganó su grupo, el entrenador de los campeones del mundo, Lionel Scaloni, tomó la decisión de dejar en la banca a Lionel Messi contra los jordanos.

El histórico periodista argentino Enrique Macaya Márquez le preguntó en conferencia de prensa a Scaloni si iba a jugar la Pulga, ante lo cual el DT respondió con mucho respeto.

“Es un placer poder responderte una pregunta… Cuando jugaba en la Argentina no paraba de verlo. Le voy a contestar la pregunta porque es usted: Leo va a ir al banco“, dijo el DT al reportero de 91 años.

Lionel Messi es suplente en Argentina vs Jordania. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

“Le contesto porque es usted y se lo merece. Y el equipo, esa me la guardo… Leo va a arrancar después. El equipo lo tengo confirmado pero después lo damos”, cerró Scaloni.

Argentina y Jordania jugarán este sábado desde las 22:00 horas en Dallas, con Lionel Messi arrancando como suplente y esperando su momento en la banca.