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“Lo vivimos muy de cerca”: El gesto de la U de Chile tras doble terremoto en Venezuela

Fabricio Coloccini sacó la voz por el Romántico Viajero y recalcó que siguen de cerca lo ocurrido el pasado miércoles 24 de junio

Por Felipe Pavez Farías

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Tamayo apareció con polera en conmemoración a Venezuela
© photosportTamayo apareció con polera en conmemoración a Venezuela

Universidad de Chile superó por 2-0 a Unión San Felipe por la Copa Chile. Con goles de Juan Martín Lucero y Agustín Arce, los azules se ubican como punteros en el grupo D y buscan afianzar sus pasajes a la siguiente ronda. 

Sin embargo, el encuentro en el Estadio Nacional estuvo marcado por el gesto de sus jugadores y cuerpo técnico hacia Venezuela y el doble terremoto que sufrió a mitad de semana. El pasado 24 de junio se registraron movimientos sísmicos de 7,2 y 7,5, dejando diversos daños y cientos de personas damnificadas. 

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A la salida a la cancha, Bianneider Tamayo apareció con una camiseta en conmemoración a su tierra natal. “Fuerza Venezuela”, fue el lema que portó. 

Solidarizamos con el pueblo venezolano en este difícil momento, tras los terremotos que sufrieron el pasado miércoles”, agregó la U en sus redes sociales. En el plantel además se encuentra Andrés Bolaño de 18 años y que también es oriundo de Venezuela. 

La U solidariza con Venezuela: “Nos conmueve a todos”

Pero además de Tamayo y Bolaño, se sumó Fabricio Coloccini que en conferencia de prensa entregó un potente mensaje de apoyo a Venezuela.

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Solidarizamos con todo el pueblo venezolano, en nombre del cuerpo técnico y de los jugadores. Tenemos dos jugadores involucrados en está tragedia, con amigos y familiares. Lo vivimos muy de cerca”, aseguró en conferencia de prensa. 

Coloccini estuvo al mando de la Sub 20 de Venezuela y compartió con José Pekerman que estuvo al mando de la adulta

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Pero el ayudante de Fernando Gago, también se mostró afectado, ya que estuvo a cargo de la Sub 20 de la vinotitno, por lo que vivió en Venezuela durante el 2022 y 2023. 

Me abrieron las puertas y soy un agradecido de ese país. Es algo muy triste, nos conmueve a todos. Estamos siempre en contacto con la gente que uno dejó en Venezuela. Deseamos lo mejor y que pase lo más pronto posible todo esto, porque es una pesadilla”, lamentó. 

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