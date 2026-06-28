“Lo vivimos muy de cerca”: El gesto de la U de Chile tras doble terremoto en Venezuela

Fabricio Coloccini sacó la voz por el Romántico Viajero y recalcó que siguen de cerca lo ocurrido el pasado miércoles 24 de junio

Universidad de Chile superó por 2-0 a Unión San Felipe por la Copa Chile. Con goles de Juan Martín Lucero y Agustín Arce, los azules se ubican como punteros en el grupo D y buscan afianzar sus pasajes a la siguiente ronda.

Sin embargo, el encuentro en el Estadio Nacional estuvo marcado por el gesto de sus jugadores y cuerpo técnico hacia Venezuela y el doble terremoto que sufrió a mitad de semana. El pasado 24 de junio se registraron movimientos sísmicos de 7,2 y 7,5, dejando diversos daños y cientos de personas damnificadas.

ver también Promesa de Venezuela y la U de Chile despide a compañero mundialista fallecido en el terremoto: “Tanto tiempo compartido contigo”

A la salida a la cancha, Bianneider Tamayo apareció con una camiseta en conmemoración a su tierra natal. “Fuerza Venezuela”, fue el lema que portó.

“Solidarizamos con el pueblo venezolano en este difícil momento, tras los terremotos que sufrieron el pasado miércoles”, agregó la U en sus redes sociales. En el plantel además se encuentra Andrés Bolaño de 18 años y que también es oriundo de Venezuela.

La U solidariza con Venezuela: “Nos conmueve a todos”

Pero además de Tamayo y Bolaño, se sumó Fabricio Coloccini que en conferencia de prensa entregó un potente mensaje de apoyo a Venezuela.

ver también Bicampeón con U de Chile repasa el terremoto desde Venezuela: “Catastrófico, la gente duerme afuera”

“Solidarizamos con todo el pueblo venezolano, en nombre del cuerpo técnico y de los jugadores. Tenemos dos jugadores involucrados en está tragedia, con amigos y familiares. Lo vivimos muy de cerca”, aseguró en conferencia de prensa.

Coloccini estuvo al mando de la Sub 20 de Venezuela y compartió con José Pekerman que estuvo al mando de la adulta

Pero el ayudante de Fernando Gago, también se mostró afectado, ya que estuvo a cargo de la Sub 20 de la vinotitno, por lo que vivió en Venezuela durante el 2022 y 2023.

“Me abrieron las puertas y soy un agradecido de ese país. Es algo muy triste, nos conmueve a todos. Estamos siempre en contacto con la gente que uno dejó en Venezuela. Deseamos lo mejor y que pase lo más pronto posible todo esto, porque es una pesadilla”, lamentó.