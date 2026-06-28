El Romántico Viajero quiere aprovecha el vuelo y saldrá con una oncena donde tiene un cambio en ataque. Fabricio Coloccini sigue siendo el DT ante el estado de Fernando Gago.

La U de Chile vuelve a la cancha y lo hace con novedades en su formación. Este domingo 28 de junio desde las 17:30 horas el Romántico Viajero enfrenta a Unión San Felipe tratando de alcanzar el liderato del Grupo D, duelo para el que tendrá una sorpresa en su oncena.

Después de empatar con Unión La Calera días atrás, el elenco estudiantil tiene la opción de adueñarse de la cima de la tabla de posiciones. Es por ello que, mientras Fernando Gago se sigue recuperando de su infarto, Fabricio Coloccini da un golpe a la mesa.

Maximiliano Guerrero, que fuera titular en la jornada pasada, terminó expulsado y deja un vacío que el club aprovecha para pasándole camiseta a un canterano. Un espaldarazo con el que el cuerpo técnico busca potenciar a un joven que se ha hecho cada vez más determinante.

La U mueve su formación para llegar al liderato en Copa Chile

La U está lista para ir a pelear por el liderato del Grupo D de la Copa Chile 2026. Este domingo el Bulla enfrenta a Unión San Felipe en el Estadio Nacional y lo hace con una novedad en su formación.

Ignacio Vásquez se mete como titular en la formación de la U contra San Felipe en Copa Chile. Foto: Photosport.

Según informó Bolavip, Fabricio Coloccini parará una oncena que comienza con un fijo. Gabriel Castellón sigue firme en la portería azul intentando recuperar el rendimiento que tuvo hasta el año pasado y del que no se ha visto mucho en esta campaña.

En la defensa, la U no se hace problemas y repite la misma línea de cuatro que logró el empate con Unión La Calera. Es decir, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales serán los encargados de proteger el fondo.

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En el mediocampo, Fabricio Coloccini vuelve a apostar por la cantera con tres nombres de formados en el club para acompañar a un histórico. Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce y Elías Rojas en el mediocampo tendrán la misión en esa zona del campo.

Finalmente está el ataque, donde Maximiliano Guerrero será baja y le permite volver a la titularidad a la gran figura azul en la fecha pasada. Ignacio Vásquez será el socio de Juan Martín Lucero para aprovechar el vuelo que tomó después de hacer dos de los tres goles contra Unión La Calera.

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De esta forma, la U tiene formación definida para enfrentar a Unión San Felipe en Copa Chile 2026. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce y Elías Rojas en el mediocampo; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero en la delantera.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026

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En resumen, la formación de la U