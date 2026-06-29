“Te perdona tu señora, pero”: El comentado relato de Claudio Palma en el triunfo de Brasil sobre Japón

El relato se volvió trending tópico tras relatar el gol de Gabriel Martinelli que permitió que la verde amarela avance a octavos de final.

La selección de Brasil tuvo que sufrir y hasta los descuentos para lograr superar a Japón en el Mundial. El elenco comandado por Carlo Ancelotti logró dar vuelta la llave de 16avos y terminó ganando por 2-1 con anotación de Gabriel Martinelli.

El primer gol fue anotado por Kaishu Sano para los nipones en el 29’. Lo que marcó la sorpresa de la jornada. Pero al 56’ apareció Casemiro para poner la paridad. Tras ello, en el 96’ fue el turno de la estrella del Arsenal, y con certero remate de Martinelli se sentenció el triunfo 2-1.

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Pero lo que más llamó la atención en redes sociales fue el relato de Claudio Palma para el agónico tanto en el Houston Stadium. ”Cuando los japoneses querían ir al alargue, cuando se acababan las ideas, cuando a Brasil le venían los pensamientos negativos”, comenzó diciendo el canta goles en Chilevisión.

“Te podrá perdona Dios, te podrá el caballero del almacén, te podrá perdonar tu señora, pero no te perdona Brasil”, agregó sobre el golazo de Martinelli y que le devolvió el alma al cuerpo a la verde amarela. Lo que sacó aplausos en X entre los seguidores que ven el Mundial por la señal abierta.

Pero la guinda de la torta llegó al final. “Van a jugar hasta que Don Ramón pague la renta”, resaltó el canta goles por los descuentos que sumó el juez italiano, Maurizio Mariani. Es que en un principio fueron seis minutos pero finalmente se terminaron jugando más de diez.

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¿Cuándo vuelve a jugar Brasil?

Ahora la selección de Brasil espera por rival en los octavos de final del Mundial 2026. Lo que recién será el domingo cinco de julio cuando se mida ante el ganador entre Noruega y Costa de Marfil.