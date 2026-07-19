La Copa del Mundo celebrará su centenario con un formato inédito que tendrá seis países anfitriones y partidos en tres continentes.

El Mundial 2026 aún no termina, pero la FIFA ya tiene definido gran parte del camino para la histórica Copa del Mundo de 2030. La próxima edición del torneo será especial, ya que conmemorará los 100 años del primer Mundial disputado en Uruguay en 1930.

A raíz de este hito, el certamen tendrá un formato inédito, con España, Portugal y Marruecos como los principales anfitriones, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de la celebración del centenario.

Un Mundial en tres continentes

La FIFA aprobó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos como sede principal del Mundial 2030. Sin embargo, también decidió incluir a Uruguay, Argentina y Paraguay en una ceremonia especial para recordar el origen de la Copa del Mundo.

Montevideo recibirá el partido inaugural de la celebración del centenario, además de una ceremonia conmemorativa por los 100 años del torneo. Argentina también organizará un encuentro por su rol como finalista del Mundial de 1930, mientras que Paraguay será sede de otro compromiso en reconocimiento a la CONMEBOL.

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Los seis países que tienen un cupo asegurado

Además de organizar el torneo, los seis países anfitriones tendrán asegurada su presencia en el Mundial 2030, mientras el resto de los cupos se definirá mediante las Eliminatorias de cada confederación.

España

Portugal

Marruecos

Uruguay

Argentina

Paraguay

Con el Mundial 2030 cada vez más cerca, la FIFA apuesta por una edición única que combinará la historia del torneo con un formato nunca antes visto.

Fechas del Mundial 2030

Sábado-domingo 8-9 Junio ​​2030: La celebración del Centenario y los primeros partidos de Uruguay, en Montevideo, Argentina y Paraguay

La celebración del Centenario y los primeros partidos de Uruguay, en Montevideo, Argentina y Paraguay Jueves-viernes 13-14 Junio ​​2030: Ceremonia de apertura y partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 20230

Ceremonia de apertura y partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 20230 Sábado-domingo 15-16 Junio ​​2030: Primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Viernes-sábado 21-22 Junio ​​2030: Segundo partido de todos los equipos de los grupos que integran Uruguay, Argentina y Paraguay.

Segundo partido de todos los equipos de los grupos que integran Uruguay, Argentina y Paraguay. Domingo 21 de julio de 2030: Final de la Copa Mundial de la FIFA

En resumen…