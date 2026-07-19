Bajo un gran operativo de seguridad, el presidente de Estados Unidos dice presente en el estadio en New Jersey.

Nadie se quiere perder la final del Mundial 2026, cuando a las 15.00 horas comiencen a jugar la selección de Argentina contra la selección de España en el estadio en New Jersey.

Por lo mismo, Donald Trump también arribó al reducto deportivo, aunque con un tremendo contingente policial, que no dejó nada para no tener que lamentar incidentes.

Todo, porque el operativo movió al presidente de Estados Unidos en helicópteros hasta el estadio, de manera que todos pudieron ver el arribo de uno de los hombres más poderosos del mundo.

Uno de los helicopteros de la delegación de Donald Trump. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

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Trump llegó en helicóptero a la final del Mundial 2026

Donald Trump tendrá un rol protagónico en la ceremonia de entrega de premios en la final del Mundial 2026, por lo mismo ya está presente en el estadio en New Jersey.

El presidente de Estados Unidos arribó en medio de un gran operativo de seguridad, que fue acompañado de tres helicópteros para tener todo bajo control.

En ese sentido, la transmisión televisiva se pudo observar el acercamientos de lo vehículos aéreos, pero no mostraron el descenso del presidente Trump, quien será parte de la entrega de la copa.