Muchos se fijaron únicamente en los cobros favorables a Argentina, pero el VAR también tuvo a España como favorito.

Llegó a su fin. El Mundial 2026 nos dejó un montón de anécdotas y de momentos que serán históricos. La final ante España y Argentina se definió con un tanto en el tiempo extra de Ferrán Torres, en un partido dominado por los europeos.

No perdieron ningún partido en todo el Mundial y, ni siquiera, fueron en desventaja. España pasó la aplanadora, pese a un comienzo dubitativo ante Cabo Verde (única selección que se enfrentó a los dos finalistas y no perdió ante ninguno de los dos).

Pero, hay un momento clave que pudo cambiar el destino de este Mundial. Ocurrió en los cuartos de final y tuvo que ver con una jugada específica, acontecida en el duelo entre España y Bélgica.

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¿No era mano? La jugada que no revisó el VAR y que pudo eliminar a España

Bélgica puso en aprietos a España. El cuadro de los Diablos Rojos le empató un duro partido a los dirigidos por Luis de la Fuente y, de hecho, pudo ser mucho más complicado para ellos.

Una jugada precisa es la que más vueltas da por la cabeza de muchos aficionados. Ocurrió en el minuto 62 del encuentro. Un centro desde la izquierda de Raskin iba en busca de Lukaku, plantado al medio del área. Sin embargo, Laporte lo despejó y, en la trayectoria, el balón dio en la mano de Rodri. Todo el equipo belga alegó penal.

La mano que no fue cobrada | Getty Images

Finalmente, ni el VAR, ni el árbitro del encuentro, el inglés Michael Oliver, estimaron que valía la pena la revisión. Rodri tenía ampliado el volumen con su brazo, pero la jugada pudo haber sido interpretable. Claro, la interpretación, en este Mundial, siempre fue un tema polémico.

En resumen…

Ferran Torres anotó el gol en tiempo extra que consagró campeón a España.

anotó el gol en tiempo extra que consagró campeón a España. El árbitro Michael Oliver no revisó un polémico penal reclamado por Bélgica.

no revisó un polémico penal reclamado por Bélgica. La selección de Cabo Verde no cayó derrotada ante ningún finalista del Mundial.