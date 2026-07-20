La imagen de Lionel Messi con Lamine Yamal bebé ha dado la vuelta al mundo. Ahora, sería otro crack español el "bendecido".

España campeón del mundo por segunda vez en su historia. El equipo europeo venció por la mínima y en el tiempo suplementario a Argentina, quedándose con el trofeo del Mundial 2026.

Tal como en Sudáfrica 2010, España desplegó un fútbol de tenencia y control, pero de poco talante ofensivo. Bastó para domar a la escuadra de Lionel Scaloni, aunque hubo que remar bastante.

Tras la obtención del trofeo planetario, vinieron los premios. El Balón de Oro recayó en las manos del artífice y cerebro de la proeza española, Rodri. Mientras que el premio a mejor jugador joven fue para Pau Cubarsí.

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¿Otro jugador español que recibió el legado de Messi?

Se esperaba mucho en este Mundial de Lamine Yamal. Con 19 años, el joven español estaba predestinado a ser el gran jugador de esta Copa del Mundo, pero ni siquiera se llevó el premio a mejor futbolista joven. En su lugar, Pau Cubarsí fue elegido.

Y eso que Yamal tenía la bendición de Lionel Messi. Antes de la gran final, pululó una foto tomada hace 19 años, en la que el crack argentino salía junto a un Lamine bebé, para una campaña de Unicef. Era como que le estaba pasando los superpoderes.

Aquí viene lo extraño. El propio Pau Cubarsí también tiene una foto en la que sale con Lionel Messi. Ésta fue viral y se hizo meme en la previa del duelo final. Sin embargo, indagando un poco más, la imagen en realidad es falsa (o, más bien, no se trata del jugador español), por lo que no hay doblete de la Pulga. Hubiera sido épico.

En resumen…

España ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo suplementario.

ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo suplementario. El centrocampista Rodri recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. El defensa Pau Cubarsí fue premiado como el mejor jugador joven del certamen.