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Mundial 2026

¿Va por TV abierta? A qué hora y dónde ver EN VIVO España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se juegan este viernes el sueño mundialista para llegar a las semifinales del Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

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España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.
© GeminiEspaña y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y los cuartos de final nos dejarán grandes partidos, como España y Bélgica, selecciones que llegan en un gran momento y quieren seguir soñando con el título.

La Roja avanzó como líder de su grupo, eliminó a Austria y Portugal para meterse entre los ocho mejores del torneo. Mientras que Bélgica, dejó en el camino a Senegal y a Estados Unidos para instalarse en esta etapa de la Copa del Mundo.

En Jugabet un triunfo de los Españoles paga 1.67 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 16.700. El empate paga 4.19 y la victoria de Bélgica 5.87.

España eliminó a Portugal en octavos de final del Mundial 2026 – Getty

España eliminó a Portugal en octavos de final del Mundial 2026 – Getty

España vs. Bélgica: Horario y dónde ver por TV y ONLINE

España enfrenta a Bélgica este viernes 10 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el SoFi Stadium, Estados Unidos, por los cuartos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

Confirmado: este será el único partido de cuartos del Mundial que irá por Disney+

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Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…

  • España vs. Bélgica jugarán por los cuartos de final este viernes 9 de julio.
  • El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium, Estados Unidos.
  • Chilevisión, DSports, Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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