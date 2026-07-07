El entrenador francés habló tras la goleada de su equipo sobre Estados Unidos, que le dio boletos a cuartos de final del Mundial 2026.

Los tres anfitriones del Mundial 2026 dijeron adiós tempranamente en octavos de final, y el último dueño de casa en quedarse sin opciones de avanzar fue Estados Unidos, quien perdió ante Bélgica en un partido manchado con una fuerte polémica.

Una histórica controversia se produjo en la antesala al 4-1 que le propinaron los belgas a los estadounidenses, porque la FIFA le levantó la suspensión al delantero Folarin Balogun, quien a pesar de recibir roja ante Bosnia-Herzegovina, pudo jugar en Seattle.

A pesar del conflicto previo, Bélgica hizo la tarea y le pasó por encima a los dueño de casa. Luego del partido, habló el DT francés de los europeos, Rudi Garcia, quien exculpó al atacante de AS Mónaco.

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Rudi Garcia apoya a Folarin Balogun

En la conferencia de prensa post partido, Garcia dejó en claro que en la polémica no tiene nada de culpa el delantero Folarin Balogun, ya que no fue parte de lo sucedido en la previa, con telefonazo incluido de Donald Trump a Gianni Infantino.

“No es culpa de él, habló conmigo y se lo dije (Balogun), agradezco que tuvo la atención de acercarse conmigo. Lo vi en el Mónaco, en Stade de Reims y no tengo ninguna duda de que mis defensores podían enfrentarse a él”, dijo el estratega.

Rudi Garcia celebró el triunfo de Bélgica. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

“No, no fue necesario (motivar al equipo con Balogun). Independientemente del 11 nacional de Estados Unidos, nos preocupaba nuestro plan de juego. Quiero felicitar a Estados Unidos porque tuvieron una actuación extraordinaria en esta Copa del Mundo, mostraron una cara maravillosa desde fase de grupos y dieciseisavos, no me sorprende lo bien que lo hicieron”, cerro Rudi Garcia.

Ahora, Bélgica se concentra en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con España por un cupo entre los cuatro mejores de la cita planetaria.