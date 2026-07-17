Un medio de ese país deslizó que el Presidente de Estados Unidos ejerció presión ante la FIFA para que Alireza Faghani, de origen iraní, no dirija el duelo entre Argentina y España.

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España, este domingo en Nueva Jersey. En la elección de la FIFA, el europeo superó en las preferencias al australiano Alireza Faghani y el polaco Szymon Marciniak, los otros candidatos.

Sin embargo, la historia pudo ser completamente distinta. Es que el portal brasileño UOL dio a conocer que finalmente se inclinó la balanza por el balcánico sobre el oceánico, mas hubo una poderosa intervención que modificó los planes.

El medio afirma que la FIFA prefirió a Vincic sobre Faghani para evitar un “veto” de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y amigo personal de Gianni Infantino, timonel del organismo. Y las razones de aquello son totalmente políticas.

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La publicación indicaba que el australiano era el favorito del ente rector del fútbol mundial para el duelo del domingo, pues “era una elección neutral y agradaría tanto a Argentina como España“, pero es aquí donde comienza a enredarse la situación.

“Lo que pesa en contra de Faghani es que, a pesar de estar vinculado a la Federación Australiana de Fútbol, él es iraní, un país que está en guerra con Estados Unidos“, complementa UOL para luego recordar el vínculo estrecho entre el Mandatario y el presidente de FIFA.

“La política ha influido en varias decisiones de la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, ha sido objeto de críticas por su relación con Donald Trump”, finaliza el medio brasileño quien explica que por este motivo se escogió a Vincic para la final del Mundial 2026.

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¿Cuándo se juega la Final?

La definición por el título del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En síntesis