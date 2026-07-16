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Mundial 2026

Infantino no perdona: FIFA castigará a jugadores y técnicos que critiquen Mundial 2026

Desde Estados Unidos, advierten que el organismo esperará al final del torneo para aplicar sanciones. Entre ellos, quienes afirman que el torneo está arreglado para Argentina.

Por Alfonso Zúñiga

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Gianni Infantino ordenó castigar a quienes critiquen el Mundial 2026.
© Getty ImagesGianni Infantino ordenó castigar a quienes critiquen el Mundial 2026.

Se acabó la libertad de expresión durante el Mundial 2026. En la previa a la final que enfrentarán Argentina y España en Nueva Jersey, desde la FIFA decidieron que ya no aguantarán a quienes cuestionen la “transparencia” de esta cita planetaria.

Según dio a conocer el medio estadounidense The Athletic, la entidad que preside Gianni Infantino prepara una serie de medidas sancionatorias contra aquellos futbolistas y entrenadores que lanzaran críticas por acciones ocurridas en el torneo.

Lo más llamativo es que, de acuerdo a la publicación, varios de los que están en la “lista negra” de la FIFA y que podrían ser castigados, son aquellos que tras perder con Argentina afirmaron que el Mundial 2026 está “arreglado” a favor de la Albiceleste.

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Es que entre los nombres que perseguirá el organismo con sede en Zúrich con posterioridad a la cita planetaria aparecen el delantero egipcio Mostafa Ziko, quien afirmó que “el torneo estaba arreglado” para los sudamericanos o el entrenador Hossam Hassan, quien fue por ese camino tras la caída por 3-2.

No son los únicos, porque la FIFA también tiene entre quienes podrían recibir castigo al central suizo Manuel Akanji, quien afirmó tras perder por 3-1 ante Argentina que “nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada“.

“Fuentes con conocimiento de la situación indicaron que podrían tomarse medidas tras el torneo”, puntualiza The Athletic, quien agrega el nombre de Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, entre los que tendrían sanción. Dios perdona, Infantino no.

En síntesis

  • La FIFA prepara sanciones contra jugadores y técnicos que cuestionaron la transparencia del Mundial 2026.
  • En la lista negra figuran quienes acusaron que el torneo está arreglado a favor de Argentina.
  • Entre los posibles castigados por el organismo destacan Manuel Akanji y el DT Thomas Tuchel.
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