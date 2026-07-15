En la UEFA hay gran molestia por las maniobras del suizo, es por ello que ya hay dos grandes nombres para sustituirlo en marzo próximo.

Restan sólo tres partidos para que se termine el Mundial 2026, certamen planetario que se vio manchado por una polémica sin precedentes, con la FIFA muy cuestionada por la “ayuda” a Estados Unidos con el caso Folarin Balogun.

El gran perjudicado por la situación que se vivió en la previa a la derrota del local ante Bélgica por los octavos de final, partido que pudo jugar el delantero estadounidense a pesar de haber sido expulsado, es el presidente del fútbol mundial, Gianni Infantino, a quien culpan por lo sucedido.

Muchos aseguran que el suizo cedió ante la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció que llamó al europeo para que hiciera gestiones y le levantaran el castigo a Balogun, situación que finalmente se produjo.

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Los candidatos de la UEFA para reemplazar a Gianni Infantino

Hace un tiempo la relación entre Infantino y la UEFA viene torcida, pero el feo caso de Folarin Balogun fue la gota que rebalsó el vaso, por lo que ya se habla de candidatos para reemplazar al helvético.

El mandato de Gianni Infantino como presidente de la FIFA concluye el 18 de marzo de 2017, cuando se realice un congreso del organismo en Marruecos, donde se votará el nombre del nuevo timonel de la entidad.

El periodista Ben Jacobs indicó en TalkSPORT que el principal candidato europeo para suceder al amigo entrañable de la selección Argentina es el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club más poderoso de la actualidad, PSG.

Gianni Infantino recibe críticas por su manejo en la FIFA. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Pero no es el único nombre que aparece como opción, debido a que las federaciones de Bosnia, Noruega, Suecia, Alemania y España han tenido reuniones y el directivo que puede ser impulsado para el puesto por dichos países es el polaco Dariusz Mioduski, propietario del Legia de Varsovia.

Gianni Infantino sabe que en Europa quieren sacarlo del cargo, es por ello que planea extender el Mundial de 2030 a 64 selecciones y darle más cupos a África, donde espera hacer campaña para recibir votos y seguir como presidente de la FIFA.

En síntesis

Gianni Infantino es duramente cuestionado por la polémica de Folarin Balogun.

es duramente cuestionado por la polémica de Folarin Balogun. El mandato del presidente de la FIFA finalizará el 18 de marzo de 2027.

finalizará el 18 de marzo de 2027. Nasser Al-Khelaïfi y Dariusz Mioduski surgen como candidatos para reemplazar a Infantino.