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Mundial 2026

Folarin Balogun afirma que polémica decisión de la FIFA perjudicó a Estados Unidos: “Entrenaban sin mí”

El delantero estadounidense señaló que el levantamiento de su castigo ante Bélgica no ayudó para nada al local en su preparación.

Por Carlos Silva Rojas

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Falorin Balogun habló tras protagonizar la gran polémica del Mundial.
© GettyFalorin Balogun habló tras protagonizar la gran polémica del Mundial.

La gran polémica del Mundial 2026 no está asociada a ayudas arbitrales a cierto seleccionado, sino que fue el perdonazo de la FIFA al delantero Folarin Balogun, para que jugara por Estados Unidos ante Bélgica, a pesar de estar suspendido.

El llamado de Donald Trump a Gianni Infantino surtió efecto, porque extrañamente el atacante de AS Mónaco fue liberado de su castigo para el duelo contra los belgas, y no se respetó su suspensión tras su expulsión ante Bosnia-Herzegovina.

Muchos se ha hablado de dicha controversia y el principal protagonista salió a dar la cara. Folarin Balogun le dio una entrevista a CBS, donde asegura que la medida de la FIFA terminó perjudicando a su equipo.

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Folarin Balogun afirma que polémica con la FIFA afectó a Estados Unidos

El delantero norteamericano indicó que reaccionó sorprendido por la medida, la cual se dio apenas horas antes del crucial choque con Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

“Mi reacción inicial había sido de felicidad por poder volver a estar en el equipo, pero cuando empecé a reflexionar supe que iba a generar mucha controversia. Podía ver en mis compañeros algo de nerviosismo, porque fue algo muy singular”, dijo el atacante.

Luego, Balogun indicó que la medida derechamente perjudicó los planes del entrenador Mauricio Pochettino, debido a que entrenaron sin él los días previos al compromiso.

Folarin Balogun fue el protagonista de la mayor polémica del Mundial. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

Folarin Balogun fue el protagonista de la mayor polémica del Mundial. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

Cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme, aunque era difícil. Había mucho ruido exterior y eso era imposible de evitar. Todo fue confuso, porque el equipo estaba entrenando sin mí. Prácticamente me tocaba desempeñar un papel de apoyo, para mantener alta la moral”, reveló.

Finalmente, Estados Unidos hizo un pésimo partido y fue apabullado por Bélgica, que le ganó por 4-1 y quedó claro que todo lo sucedido con Folarin Balogun en la previa desenfocó a los locales.

En síntesis

  • Folarin Balogun declaró que la polémica medida de FIFA afectó al seleccionado estadounidense.
  • Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial.
  • Bosnia-Herzegovina fue el rival ante el cual el delantero recibió la suspensión original.
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