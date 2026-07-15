La Roja de Europa y la Albiceleste definirán al campeón de la Copa del Mundo. La programación, dónde se juega y lo que necesitas conocer antes del partido aquí.

España y Argentina definirán al campeón en la gran final del Mundial 2026. La Roja de Europa y la Albiceleste lograron avanzar después de superar dos llaves muy difíciles, quedando a 90 o 120 minutos de alzar la Copa del Mundo.

El elenco de Luis de la Fuente dejó en el camino a Francia, quizás la gran favorita, con una actuación grupal que los ilusiona con bajar su segunda estrella. En frente tendrán a los pupilos de Lionel Scaloni, que vienen de eliminar en un choque de aquellos a Inglaterra y que saldrá a buscar el título por cuarta ocasión.

La jornada promete y te queremos ayudar a que no te pierdas nada de lo que se viene. Es por ello que aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la definición de la cita planetaria de este fin de semana.

Fecha y hora de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina

España y Argentina ya están listos para lo que será la gran final del Mundial 2026. El encuentro está programado para este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.

España y Argentina lucharán para ser el campeón del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

El estadio de la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya llegó a su definición, con España y Argentina buscando el título en un recinto que Chile conoce bien. La final de la Copa del Mundo se jugará en el MetLife Stadium o Estadio Nueva York, donde la Roja se coronó bicampeona de América.

El millonario premio para el campeón del Mundial 2026

Además de la copa, las medallas, el parche y el honor de ganar el Mundial, el campeón entre España y Argentina se llevará también un millonario premio. Este alcanza los 50 millones de dólares, el más alto en la historia de la competencia.

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El historial entre España y Argentina en el Mundial

A nivel de selecciones, España y Argentina se han enfrentado en 14 ocasiones. En ellas el historial no se inclina a favor de ninguno, ya que ambos han ganado en 6 duelos. En total, han empatado en 2 encuentros. Los goles están 19 contra 18, respectivamente.

En mundiales, ambos elencos se han visto las caras solo una vez: en la Copa del Mundo de 1966. Ahí son los argentinos los que están por arriba tras el triunfo por 2 a 1 con doblete de Luis Artime y el descuento de Pirri.

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España y Argentina serán las selecciones que definan al campeón del Mundial 2026. La Roja de Europa y la Albiceleste se preparan para un duelo que promete ser histórico en la búsqueda del monarca del fútbol.

En resumen, España, Argentina y el Mundial 2026

Coordenadas de una final inédita: El esperado choque que definirá al campeón del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas. El escenario será el imponente MetLife Stadium (Estadio Nueva York), un recinto cargado de historia sudamericana, ya que allí Chile se consagró bicampeón de América.

El esperado choque que definirá al campeón del entre y se disputará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas. El escenario será el imponente (Estadio Nueva York), un recinto cargado de historia sudamericana, ya que allí Chile se consagró bicampeón de América. Un botín económico de proporciones históricas: Quien resulte vencedor no solo se quedará con la gloria deportiva, la copa de oro macizo y el parche de campeón. La FIFA entregará al ganador un premio récord de 50 millones de dólares , la cifra más alta jamás repartida en la historia del torneo.

Quien resulte vencedor no solo se quedará con la gloria deportiva, la copa de oro macizo y el parche de campeón. La FIFA entregará al ganador un premio récord de , la cifra más alta jamás repartida en la historia del torneo. Historial parejo y una vieja revancha mundialera: Ambas selecciones llegan con sus fuerzas igualadas a nivel estadístico general: en 14 enfrentamientos, registran 6 triunfos para cada lado y 2 empates. Sin embargo, su único antecedente en Copas del Mundo favorece a la “Albiceleste”, que se impuso por 2-1 en la fase de grupos de Inglaterra 1966.