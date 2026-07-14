El arquero del seleccionado argentino recibe una mala noticia a horas de jugar la semifinal por el Mundial 2026.

Un partidazo está pactado para este miércoles en Atlanta, donde Argentina buscará clasificar a otra final del Mundial, pero para ello tiene que eliminar a Inglaterra en el clásico.

Un fijo en la formación de la Albiceleste para el encuentro que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo es Emiliano Martínez, arquero y líder del vigente campeón.

Pero el Dibu justo recibe una mala noticia en la previa del partido con Inglaterra, proveniente justamente de la isla británica, donde hablaron de su futuro en Aston Villa.

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Aston Villa declara intransferible a Emiliano Martínez

El director deportivo de Aston Villa, Damian Vidagany, dio a conocer que Martínez seguirá jugando en el equipo de la Premier League y que los rumores de una posible transferencia son falsos.

“Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano (europeo). El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia. Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada”, dijo el directivo español a 365 Scores.

Emiliano Martínez no se mueve de Aston Villa. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

“Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”, cerró Vidagany.

Emiliano Martínez hace rato se quiere ir de Aston Villa, de hecho se despidió en cancha de los hinchas al final de la temporada 2024-2025, pero no se movió del club inglés.

En síntesis

Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles la semifinal del Mundial en Atlanta.

jugarán este miércoles la semifinal del Mundial en Atlanta. Emiliano Martínez seguirá jugando en el Aston Villa, confirmó su director deportivo.

seguirá jugando en el Aston Villa, confirmó su director deportivo. Damian Vidagany descartó los rumores sobre un posible traspaso del arquero a Juventus.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.