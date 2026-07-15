El nombramiento generó cuestionamientos en la prensa británica por supuesto vínculo con Lionel Messi.

La FIFA ya definió al juez que impartirá justicia en una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El encargado de dirigir el duelo entre Inglaterra y Argentina será Ismail Elfath, árbitro estadounidense de origen marroquí con amplia experiencia en torneos internacionales.

La definición del segundo finalista, estará bajo la conducción de un referee habitual en competencias FIFA. Sin embargo, la designación no pasó inadvertida y provocó reacciones en Inglaterra.

Ismail Elfath genera polémica por designación de la FIFA – Getty

Árbitro con experiencia mundialista

Elfath obtuvo lacategoría de árbitro profesional en 2012 y recibió la insignia FIFA cuatro años más tarde. En su trayectoria ha dirigido encuentros del Mundial Sub 20, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Qatar 2022 y también la final de la Leagues Cup 2023, donde Lionel Messi levantó su primer título con Inter Miami.

En la actual Copa del Mundo ya estuvo presente en tres partidos: el empate entre Países Bajos y Japón (2-2), la victoria de España sobre Uruguay (1-0) y el triunfo de Noruega ante Brasil (2-1). En esos compromisos mostró ocho tarjetas amarillas y una roja.

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La prensa inglesa cuestionó la designación

La elección de Elfath no cayó bien en algunos medios británicos. El Daily Mail publicó una nota donde aseguró que “Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal del Mundial”, insinuando que el capitán argentino vuelve a coincidir con un juez que ya lo dirigió en otras oportunidades.

El medio inglés también mencionó las teorías que han circulado durante el torneo, sobre un supuesto favoritismo hacia Argentina, aunque sin presentar pruebas que respalden esas afirmaciones.

Mientras tanto, la FIFA ratificó la designación y confirmó la terna arbitral que estará presente en uno de los partidos más importantes del campeonato.

Terna arbitral de Inglaterra vs. Argentina

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistentes: Corey Parker y Kyle Atkins (Estados Unidos)

y (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

(Italia) VAR: Marco Di Bello (Italia)

(Italia) AVAR: Juan Lara (Chile)

(Chile) SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

En resumen