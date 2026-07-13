La histórica banda británica tuvo un especial gesto con la figura de Inglaterra tras la clasificar a la final del Mundial 2026.

Jude Bellingham volvió a demostrar por qué es una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El volante del Real Madrid fue la gran figura en la clasificación de Inglaterra a semis del Mundial 2026, firmando un doblete ante Noruega en un intenso partido que se definió en el alargue.

El mediocampista fue el héroe de la jornada y gracias a sus dos goles, selló el paso de los ingleses a semifinales de la Copa del Mundo, igualando además a Harry Kane como máximo goleador inglés en el torneo con seis anotaciones.

Jude Bellingham igualó a Harry Kane como máximo goleador inglés en el Mundial – Getty

The Beatles se sumó al homenaje

El enorme rendimiento de Bellingham no pasó desapercibido para los hinchas ingleses presentes en Miami. Tras el pitazo final, las tribunas comenzaron a cantar “Hey Jude”, el clásico de The Beatles, que acompaña al futbolista cada vez que brilla con la camiseta de Inglaterra.

El momento emocionó al jugador, que respondió con aplausos al cariño recibido mientras celebraba la clasificación. Pero el homenaje no terminó ahí. La propia cuenta oficial de The Beatles en redes sociales publicó una imagen dedicada a Bellingham, claro guiño a la icónica canción que lleva su nombre y que volvió a sonar con fuerza tras otra actuación del volante.

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El gesto rápidamente se viralizó entre los fanáticos del fútbol y la música, consolidando aún más el gran momento que atraviesa una de las máximas figuras de la selección inglesa.

Ahora, Bellingham buscará culminar el Mundial guiando a Inglaterra cada vez más cerca de la gran final, con la ilusión de conquistar un título que esperan desde hace décadas.

Revisa la publicación que hizo The Beatle:

En resumen