"Uno se siente vacío". Esto dijo Erling Haaland tras la eliminación de Noruega y su despedida del Mundial 2026.

La aventura de Erling Haaland en el Mundial 2026 llegó a su fin. Con la eliminación de Noruega a manos de Inglaterra, el Androide se despidió de la Copa del Mundo como una de sus grandes figuras.

El delantero del Manchester City jamás había jugado un Mundial, pero llegó a Norteamérica con un objetivo. Y con siete goles, supo estar al nivel de estrellas consagradas como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Por eso, al noruego se le vio con una sonrisa incluso después de la triste eliminación en cuartos de final. “Han sido las mejores semanas y la mejor experiencia de mi vida”, declaró el atacante.

“Ha sido algo totalmente surrealista, cuesta asimilarlo ahora. Uno se siente un poco vacío. Si pienso rápidamente en estos 40 días, ha sido una locura total“, declaró también.

Se terminó un épico Mundial para Erling Haaland | Getty Images

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“Hora de unas vacaciones”: Erling Haaland se despide como figura del Mundial 2026

“Ha sido increíble. Ganarle a Brasil es una cosa, pero creo que la forma en que hemos puesto a Noruega en el mapa es lo que más me emociona“, destacó Erling Haaland sobre este Mundial.

“Es un poco difícil asimilar semejante espectáculo o montaña rusa en la que hemos estado durante las últimas seis semanas, porque han pasado tantas cosas… Han sido tantas impresiones, tantas emociones“, sumó.

“Estoy orgulloso. Siempre lo he estado. No sé qué más decir, porque he hablado muchísimo aquí en Estados Unidos. Ahora estoy cansado y creo que es hora de tomarme unas vacaciones”, cerró.