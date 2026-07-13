Ambas selecciones se enfrentan por un cupo a la gran final y conseguir el ansiado título mundial.

El Mundial 2026 ya tiene definidas las semifinales y uno de los partidos claves será Inglaterra y Argentina, en un duelo con mucha historia, donde figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Lionel Messi y Julián Álvarez buscarán llevar a sus selecciones a la gran final.

Los ingleses llegan en gran nivel tras eliminar a Noruega con un doblete de Bellingham, mientras que la Albiceleste sufrió más de la cuenta para dejar en el camino a Suiza, gracias a un gol de Julián Álvarez en el alargue.

En Jugabet un triunfo de los Ingleses paga 2.70 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 27.000. El empate paga 3.07 y la victoria de la Albiceleste 3.14.

Lionel Messi y compañía intentan alcanzar la final – Getty

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra?

Inglaterra y Argentina este miércoles 15 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Estadio Atlanta de Estados Unidos , por semifinales de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…