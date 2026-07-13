Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

¿Cuándo juega Inglaterra vs. Argentina? Confirman el canal que transmite la semifinal del Mundial 2026

Ambas selecciones se enfrentan por un cupo a la gran final y conseguir el ansiado título mundial.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Argentina e Inglaterra se juegan un cupo a la gran final de la Copa del Mundo.
© Justin Setterfield/Getty Images.Argentina e Inglaterra se juegan un cupo a la gran final de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ya tiene definidas las semifinales y uno de los partidos claves será Inglaterra y Argentina, en un duelo con mucha historia, donde figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Lionel Messi y Julián Álvarez buscarán llevar a sus selecciones a la gran final.

Los ingleses llegan en gran nivel tras eliminar a Noruega con un doblete de Bellingham, mientras que la Albiceleste sufrió más de la cuenta para dejar en el camino a Suiza, gracias a un gol de Julián Álvarez en el alargue.

En Jugabet un triunfo de los Ingleses paga 2.70 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 27.000. El empate paga 3.07 y la victoria de la Albiceleste 3.14.

Lionel Messi y compañía intentan alcanzar la final – Getty

Lionel Messi y compañía intentan alcanzar la final – Getty

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra?

Inglaterra y Argentina este miércoles 15 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el Estadio Atlanta de Estados Unidos, por semifinales de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

El cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: “No sabe lo que es jugar así”

ver también

El cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: “No sabe lo que es jugar así”

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Argentina vs. Inglaterra jugarán por semifinales este miércoles 15 de julio.
  • El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Atlanta de Estados Unidos.
  • Chilevisión, DSports, Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
Lee también
Regalo de Messi, primicia del Dibu y un fichaje por 70 millones en pleno Mundial
Mundial 2026

Regalo de Messi, primicia del Dibu y un fichaje por 70 millones en pleno Mundial

¡Era que no! La FIFA le concede un gran favor a Argentina ante Inglaterra
Mundial 2026

¡Era que no! La FIFA le concede un gran favor a Argentina ante Inglaterra

En Inglaterra amenazan: "A Messi lo vamos a mandar a dormir"
Mundial 2026

En Inglaterra amenazan: "A Messi lo vamos a mandar a dormir"

¡Insólito! Histórico relator argentino pide hacer trampa ante Inglaterra
Mundial 2026

¡Insólito! Histórico relator argentino pide hacer trampa ante Inglaterra

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo