Jude Bellingham se molestó con las declaraciones de su entrenador después de la clasificación de Inglaterra a semifinales del Mundial 2026.

Jude Bellingham apareció para darle la clasificación a Inglaterra a semifinales del Mundial 2026. Cuando se complicaban las cosas con Noruega, el delantero del Real Madrid anotó en el alargue y desató los festejos.

Sin embargo, la alegría y la tranquilidad que brindó el paso a la siguiente fase de la Copa del Mundo se vieron perturbadas por una curiosa situación. Y es que la estrella inglesa se molestó mucho con Thomas Tuchel.

Resulta que, tras el triunfo, el DT de Inglaterra declaró que “no estoy contento con el rendimiento. Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez ni repetición“.

Cuando un periodista le contó a Jude Bellingham sobre estos dichos, hubo molestia instantánea. “Lo que sea. Es difícil ahí fuera, es duro. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo. Mis pensamientos y mi agradecimiento están con los jugadores”, dijo.

Jude Bellingham quedó molesto con las declaraciones de su DT | Getty Images

ver también Prensa inglesa ya enciende la esperada semifinal con Argentina en el Mundial: “Jugaron con 12”

“Quizás no sabe lo que es jugar en esas condiciones”: Jude Bellingham se molesta con Thomas Tuchel

“Quizás él (Tuchel) no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth“, disparó después Jude Bellingham.

“No son un equipo fácil contra el que jugar. No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos y mil pases… a veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy“, apuntó.