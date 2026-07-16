Johnny Herrera explicó que admira a Aníbal Mosa por su gestión en Colo Colo, esto a diferencia de lo hecho por Michael Clark y Sartor en Azul Azul.

Johnny Herrera regaló sabrosas declaraciones en las que reconoce que admira a Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro en Colo Colo. Es que el ídolo de Universidad de Chile está aburrido de la gestión deportiva de Azul Azul en la U, junto con una administración envuelta en situaciones oscuras.

Azul Azul aún es propiedad de Michael Clark, más allá de su salida de la presidencia. El ahora ex directivo dejó su cargo (más tarde que temprano) tras ser sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero por chanchullos económicos.

A ello se sumó las denuncias por estafas por el fondo de Sartor con el que adquirió Azul Azul, junto a la eterna neblina sobre los verdaderos dueños y las dudas (aunque sean conocidos) de quiénes manejan realmente al Chuncho desde las sombras.

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Johnny Herrera quiere un Aníbal Mosa azul en la U

En el programa de YouTube El Presi del Pueblo, Herrera manifestó que “por ejemplo yo soy una persona que hasta admira un poco a Aníbal Mosa, fíjate. O sea, lo paradójico que podría llegar a ser“.

Johnny Herrera aburrido de Sartor en la U: reconoce que admira un poco a Mosa al mando de Blanco y Negro en Colo Colo.

“Pero el tipo es consecuente, va de frente y es transparente. Todo el mundo sabe quién es el dueño del club y de una u otra forma el tipo saca campeón a Colo Colo cada dos años“, sentenció Herrera.

Cabe recordar que el último título de Universidad de Chile en Primera División fue el Clausura 2017, mientras Colo Colo levantó el trofeo el Transición 2017 y las temporadas 2022 y 2024.

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En este lapso, los azules sólo han ganado la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. Es decir, en toda la administración Sartor/Clark la U ha ganado apenas dos títulos, ninguno de ellos el de Primera División. A nivel internacional, lo único y más destacable fue la semifinal de Copa Sudamericana 2025.

Resumen:

-Johnny Herrera admira públicamente a Aníbal Mosa por su transparencia en Colo Colo.

-Michael Clark salió de Azul Azul tras ser sancionado por la CMF.

-Clausura 2017 es el último título de Primera División de Universidad de Chile.