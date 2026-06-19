Se rechazó un recurso de amparo presentado por el vicepresidente de Azul Azul, que apuntaba el allanamiento en su oficina en la investagación.

La Corte Suprema le dio un duro golpe al actual vicepresidente de Azul Azul, el abogado José Ramón Correa, luego de rechazar un recurso de amparo por la incautación de equipos en la investigación del caso Sartor que salpica a Universidad de Chile.

Fue el día que en la fiscalía y la PDI realizaron allanamientos en el Centro Deportivo Azul y en oficinas relacionadas, donde Correa reclamó por la llegada a su oficina, dando a entender que su sociedad no estaba involucrada en el caso.

Por lo mismo, se buscó la ilegalidad de este proceso, algo que fue respaldado esta jornada por la Corte Suprema, dando visto bueno a la incautación de elementos importantes para la investigación que fueron retirados aquella jornada.

Fue en la Corte de Apelaciones de Santiago donde José Ramón Correa presentó el recurso de amparo, donde se determinó como ilegal allanamiento y la incautación de documentación y dispositivos tecnológicos de su propiedad en la investigación por el Caso Sartor.

José Ramón Correa uno de los máximos accionistas de Azul Azul.

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La Corte Suprema golpea a Correa

Todo cambió para José Ramón Correa, una vez que “la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por el representante legal de la sociedad legal Romántico Viajero por la incautación de equipos en el marco de la investigación en el denominado Caso Sartor”.

“Que, en dicho entendido, habiéndose autorizado dicha medida respecto del domicilio de Romántico Viajero SpA, la incautación del teléfono celular y del computador de José Ramón Correa Díaz, único socio y representante legal de dicha sociedad, aparece ajustada a derecho, por cuanto al ostentar dicha calidad es dable entender que en aquellos se encontrasen antecedentes o comunicaciones relativas las operaciones realizadas por dicha sociedad, lo que además, fue expresamente autorizado el momento de decretar la medida”, detallaron.

Con esto, con mayoría se revocó la decisión de la Corte de Apelaciones y se rechazó el recurso de Amparo que había sido presentado por Correa, por lo que lo incautado puede ser prueba en medio de la investigación.