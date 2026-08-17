Los hinchas bullangueros agotaron las 23 mil entradas disponibles para la previa al duelo contra Colo Colo en la Liga de Primera.

Universidad de Chile se alista para disputar el Superclásico este domingo ante Colo Colo, donde habrá aforo completo en el Estadio Nacional, incluido los hinchas visitantes.

Por lo mismo, esta será una semana muy especial que traerá de regreso también el banderazo, el que los azules podrán realizar en la jornada del viernes en el reducto de Ñuñoa.

En ese sentido, esta jornada hubo una locura de parte de los fanáticos, que debían canjear una de las 23 mil entradas disponibles, las que están totalmente agotadas.

U de Chile tendrá entrenamiento con público previo al Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también Los hinchas calientan el Superclásico: habrá banderazo de U de Chile y arengazo de Colo Colo

23 mil entradas para el banderazo de la U

Universidad de Chile tendrá un muy especial entrenamiento en la jornada del viernes, cuando se realice nuevamente un banderazo en el Estadio Nacional, el que recibió luz verde de las autoridades regionales.

En ese sentido, los hinchas tuvieron esta jornada para canjear los tickets que eran para Galería Sur y el sector Andes, donde también habrá lleno total en la comuna de Ñuñoa.

Según informó La Magia Azul, fueron canjeadas la totalidad de las entradas disponibles para la jornada, por lo que Fernando Gago abrirá su entrenamiento a los hinchas.

Hay que destacar que, por acuerdos del Superclásico, para los hinchas de Colo Colo corresponderá un arengazo para la jornada del sábado en el estadio Monumental.