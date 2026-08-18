El expresidente de Azul Azul y otros tres imputados por el caso Sartor fueron trasladados a distintos centros penitenciarios donde cumplirán la prisión preventiva dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Y Gendarmería de Chile dio detalles de la primera jornada que vivió Clark.

Michael Clark fue uno de los cuatro imputados por el Caso Sartor que quedó en prisión preventiva a raíz y fue a dar a la cárcel. El expresidente de Azul Azul no pudo sacarse de encima esa medida cautelar después de más de dos semanas de audiencias.

Tras casi siete horas de exposiciones, este martes 18 de agosto Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez deberán cumplir esa reclusión durante cuatro meses. Esto porque el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó 120 días de plazo para la investigación.

“La transmisión cortó el momento, pero en evidente estado de shock, Michael Clark fue esposado. Le retuvieron sus cosas personales y fue retirado junto a los otros tres imputados con prisión preventiva”, informó en su cuenta de X la periodista Daniela Alegría, presente en la lectura de las cautelares que hizo la jueza Paulina Moya.

Tweet placeholder

Horas después, Gendarmería emitió un comunicado de prensa. Y brindó más información en torno al paradero de los cuatro procesados. “Ingresaron al Centro de Detención Preventiva Santiago 1 los imputados Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez”, reportó la institución encargada de custodiar y vigilar los recintos penitenciarios.

Michael Clark en una de las tantas audiencias por el Caso Sartor, que comenzaron el 30 de julio. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

ver también U de Chile en alerta: Michael Clark queda en prisión preventiva por el caso Sartor

La primera tarde de Michael Clark en la cárcel anexo Capitán Yáber

Michael Clark fue trasladado a otra cárcel: el REPAS, cuya abreviatura significa Recinto Penitenciario de Alta Seguridad. Ahí estará en el anexo Capitán Yáber, destinado primordialmente para personas imputadas por delitos económicos. Como el que lo tiene inculpado.

“Como parte de los protocolos habituales que aplican a todas las personas privadas de libertad, al llegar a las unidades penales, fue contrastada la documentación. Y fueron derivados al área de salud”, contó también Gendarmería de Chile.

Michael Clark deberá cumplir prisión preventiva con otros tres imputados por el Caso Sartor. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El organismo añadió que “luego, a la oficina de clasificación y segmentación para la posterior derivación a sus dependencias. El tribunal competente, conforme a sus facultades legales, ordenó el ingreso a los citados recintos penales a esos imputados”. Una jornada que difícilmente saldrá de la memoria de Michael Clark.

Captura Comunicado Gendarmería de Chile.