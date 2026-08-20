Al otro lado de la cordillera analizaron duramente las últimas campañas de Jorge Sampaoli en medio su desastroso paso por Talleres de Córdoba.

Jorge Sampaoli está viviendo días complejos en Argentina a cargo de la banca de Talleres de Córdoba. Pese a que en un principio se habló de que el casildense había renunciado, lo cierto es que todavía sigue a cargo del equipo.

Es más, al otro lado de la cordillera incluso se está hablando de queel entrenador se declaró en rebeldía y que no está dispuesto a dejar el puesto. Sin ir más lejos, ha estado a cargo de los últimos entrenamientos de Talleres pensando en el próximo partido ante Rosario Central de este lunes 24 de agosto.

En el intertanto los medios trasandinos ya está despedazando a Sampaoli por su pésimo rendimiento en el cuadro cordobés, donde en cinco partido registra apenas una victoria y cinco derrotas.

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Prensa argentina destroza a Jorge Sampaoli por sus pésimo núermos

Fue en TyC Sports donde dejaron caer toda la artillería contra el ex DT de la selección chilena, en un articulo titulado “La decepción Sampaoli” y en el que apuntan que “hoy solo acumula éxitos económicos en su billetera”.

“La carrera de Jorge Sampaoli como entrenador es un enigma. De aquel hombre que en Casilda escuchaba conferencias de Bielsa y quería imitar los modos y el método del Loco a este presente en el que tambalea su puesto en Talleres, ha pasado mucho”, detallan.

En ese sentido, aseguran que “hay un antes y un después en su carrera con la Selección Argentina, donde él se puso por encima del cargo y la cabeza le explotó. No supo gestionar a ese grupo y a partir del fracaso estrepitoso que fue Rusia 2018, su carrera fue barranca abajo”.

Jorge Sampaoli apenas suma una victoria en sus primeros partidos en Argentina. | Foto: Talleres de Córdoba.

“Pasó por muchos equipos -sobre todo en Brasil- con muy poco éxito (Santos, Mineiro dos veces, Flamengo), tampoco le fue bien en Francia y su contratación en Talleres de Córdoba obedece al efecto Belgrano campeón”, agregaron.

Sobre su rendimiento en Talleres, en TyC afirman que “Fassi intentó con su contratación un efecto revolucionario pero los jugadores elegidos y otros dejados de lado confluyen en este presente donde es goleado permanentemente”.

“El rendimiento está en el promedio de este Sampaoli en caída libre desde 2018. En el último tiempo, para justificarse, ha dicho que la profesión de entrenador está algo sobrevalorada, pero es el mismo que en algún momento se puso por encima de los futbolistas y que gozó del beneplácito de los contratos altos y las indemnizaciones millonarias”, señalaron”.

Para cerrar, avisaron que “su futuro es un gran signo de pregunta y, para aquellos que pensamos en algún momento que su fútbol era transformador, es una gran decepción”.

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En síntesis