Aseguran que el DT fue a despedirse de los jugadores, pero optó por dirigir la práctica de manera normal y luego se fue a la casa.

El presente de Jorge Sampaoli se está transformando en una verdadera teleserie en el fútbol argentino, con una desastrosa campaña al mando de Talleres de Córdoba.

Luego de cuatro derrotas en los primeros cinco partidos del Torneo de Clausura, se habló de una renuncia del técnico que fue campeón de la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile y de la Copa América 2015 con la Roja.

Pero todo cambió, cuando el nacido en Casilda llegó al entrenamiento y dirigió sin problemas, para luego retirarse y dejar esperando a la dirigencia sobre su eventual salida: todo un culebrón.

Sampaoli lo pasa mal en el fútbol argentino.

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Sampaoli fue a renunciar, pero dirigió y luego se fue a la casa

Jorge Sampaoli se mantiene, hasta el momento, como entrenador de Talleres, pese a la dolorosa última goleada ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que movió el piso más que el fernet en toda Córdoba.

Si bien se esperaba que se fuera a despedir del plantel para firmar su salida del club, todo cambió. Así al menos lo detalla el periodista Hugo García, de La Voz del Interior.

“Sampaoli largó con la preparación vs. Rosario Central y dejó el Card sin hablar. ‘No renunció. Está pensando en el lunes’, fueron las palabras de la directiva y de un allegado del DT. Este miércoles será de evaluación entre el DT y el presidente Fassi”, explicó en sus redes sociales.

Ante ese escenario, recién esta jornada se verá si el casildense dejará la banca de Talleres o se mantendrá hasta el duelo contra Rosario Central, aunque los ánimos en la interna tampoco son de los mejores.

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