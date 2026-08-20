El "10" tiene avanzado su traspaso al fútbol europeo, pero queda la incógnita de qué sucede con el Superclásico.

Lucas Assadi es el nombre que más se repite en el CDA. En la previa al Superclásico con Colo Colo, el jugador de Universidad de Chile está próximo a partir del club.

El “10” lleva años siendo una de las grandes promesas del Bulla. Tras alcanzar su “prime” en 2025 con Gustavo Álvarez, otra vez tuvo un bajón y parecía que se estancaba nuevamente, pero en los últimos duelos retomó su buen nivel de la mano de Fernando Gago.

Assadi quiere jugar contra Colo Colo

Durante esta semana se supo del interés del AIK de Suecia, club dispuesto a pagar los 3,5 millones de dólares de su cláusula de salida de Universidad de Chile. El tema es que esta negociación se da justo en medio de una importante semana para los Azules, con el choque contra Colo Colo en el Superclásico.

Ante los Albos se juegan la última oportunidad de pelear el título y recortar la distancia de 10 puntos. Justo cuando el equipo de Fernando Gago tomó forma, el técnico podría perder a una pieza importante en el ataque junto a Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero.

ver también Lucas Assadi recibe llamado telefónico del DT de AIK Solna para salir de la U

Con la partida casi inminente de Lucas Assadi, quedó la duda de si jugará ante Colo Colo. Los primeros trascendidos que surgieron en el CDA es que futbolista no quería estar en el Superclásico para privilegiar su traspaso, algo que ahora dio un giro.

De acuerdo a Emisora Bullanguera, el traspaso a AIK de Suecia está muy cerca de cerrarse, pero Assadi sí desea jugar el duelo ante los Albos. De esta manera, la palabra final la tendría Fernando Gago sobre si decide incluir al “10” en la nómina.

Lucas Assadi le anotó a Colo Colo en la Supercopa 2025. Imagen: Photosport

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo será este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional. Ahora sería Pintita quien tiene la pelota y podrá decidir si considera a Lucas Assadi para este fundamental encuentro.