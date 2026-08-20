En medio de los fuertes rumores sobre una salida del '10' a Europa, se reveló el contacto del español José Riveiro con el jugador para convencerlo.

A menos de tres días que se juegue el Superclásico ante Colo Colo, el volante Lucas Assadi está más cerca que nunca de salir de la Universidad de Chile y tomar vuelo hacia Europa, donde continuaría su carrera en el AIK Solna de Suecia.

En las últimas horas se conoció desde la nación escandinava que el club y el jugador ya llegaron a un acuerdo total, donde lo que resta es alcanzar los US$2.5 millones de dólares que pide el cuadro laico para dejarlo partir. Pero hay más.

Tan avanzada está la situación con Assadi en Suecia, que Radio ADN reveló la existencia de una llamada telefónica del entrenador de AIK Solna, el español José Riveiro, quien según el reporte “lo convenció para dejar la U y partir al Viejo Continente”.

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El récord que romperá Assadi en su arribo a Suecia

Más allá de las dudas sobre si este domingo será la última vez que se vea al ’10’ con la camiseta azul, en la nación europea anticipan que su arribo puede romper una marca a nivel local, pues se convertiría en el fichaje más caro en la historia del club.

Previo a la operación que traerá a Assadi, AIK Solna sólo pagó una cifra récord por un futbolista en 1999, cuando trajeron desde el Newcastle United inglés al delantero Andreas Andersson, por el cual pagaron 20 millones de coronas suecas (US$2.1 millones de dólares).

En caso de concretarse, el chileno sólo tendrá dos competencias por disputar, como son la Allsvenskan, que es la liga local, además de la Copa de Suecia, donde en esta jornada consiguieron la clasificación a la tercera ronda tras vencer al Piteå IF por 3-0.

En síntesis