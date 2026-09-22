El gran rendimiento del delantero uruguayo en Montevideo City Torque provocó que su valor de mercado se incrementara.

Colo Colo hizo una inversión fuerte en 2025 para su centenario, y uno de los fichajes más costosos fue el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, por quien Blanco y Negro pagó 1.5 millones de dólares por la mitad de su carta.

La inversión por el charrúa no tuvo réditos deportivos, porque el zurdo apenas marcó 3 goles en el año y terminó yéndose como cedido a Montevideo City Torque, donde alzó su nivel.

Se nota que la camiseta de Colo Colo le pasó a Rodríguez, ya que tras su partida de Chile elevó su rendimiento y en 2026 lleva 18 goles en 33 partidos, cifra que no estuvo ni cerca de conseguir en el país.

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Colo Colo festeja el alza del valor de Salomón Rodríguez

La situación actual de Rodríguez cambió, sin embargo, no va a seguir jugando en el Torque, porque la tienda charrúa sabe que es un jugador caro y no se puede dar el lujo de pagar su valor, el cual creció de forma sideral.

El portal especializado en traspasos Transfermarkt, actualizó el valor de mercado de Salomón Rodríguez, el cual ahora se empina en los 2 millones de euros. Blanco y Negro se frota las manos.

La fluctuación de Salomón Rodríguez en el mercado.

Colo Colo es el dueño de la carta del goleador, cuyo contrato con el elenco chileno finalizada en diciembre de 2027, por ende, cualquier equipo que quiera contar con sus servicios deberá negociar con Aníbal Mosa y compañía.

Salomón Rodríguez espera cerrar el 2026 por todo lo alto, donde aspira a ganar la Copa Sudamericana, ya que Montevideo City Torque está en semifinales y desafía a Atlético Mineiro.

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