Desde Uruguay el representante del jugador pone ideas sobre la mesa, teniendo en cuenta la buena campaña en su país.

Colo Colo va encaminado a un nuevo título en la Liga de Primera 2026, por lo que ya comienza a mirar la próxima temporada, donde volverá afrontar la Copa Libertadores, además del regreso de un jugador.

Se trata de Salomón Rodríguez, quien está a préstamo en el Montevideo City Torque, por lo que se tendrán que tomar decisiones con respecto a su pase o volver abrirle las puertas del estadio Monumental.

“Hoy la ficha sigue siendo de Colo Colo. No sé qué pasará con su futuro. Hasta el 31 de diciembre tiene préstamo con City Torque y ahí veremos el futuro de él. Si City hace uso de la opción de compra o volverá a Colo Colo y tendrá una segunda oportunidad”, comentó Edison Mastrangelo, representante del jugador.

Salomón Rodríguez fue figura en Copa Sudamericana.

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City Torque tiene una opción de compra del delantero

Fue con la radio ADN que conversó el agente de Salomón Rodríguez, tanteando terreno de las alternativas que puede realizar Colo Colo con el uruguayo para la próxima temporada.

“Salomón sigue siendo el mismo, con el mismo compromiso. El delantero es de rachas y Salomón tuvo una racha mala, acompañada de una situación no buena de Colo Colo”, explicó.

“Ahora está teniendo una racha buena, acompañado de una situación buena de City Torque. Está en cuartos de final de la Copa Sudamericana, es una campaña histórica para City Torque. Va de la mano una cosa con la otra”, profundiza.

Ante este escenario, pone sobre la mesa algo que le podría interesar a Colo Colo, más allá de la opción de compra: “Hemos recibido muchas consultas. Yo no cierro la puerta a ninguna opción. Tal vez tenga una oferta del exterior y a Colo Colo también le interese venderlo. Tal vez se haga uso de la opción de compra. Hay que esperar a fin de año, es la realidad”.