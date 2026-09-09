El bicampeón de América reconoció que sufre complicaciones en su intimidad y que pese a ello, se ilusiona con pelearle el título a Colo Colo pese a los 14 puntos de diferencia.

En medio de las grabaciones que realiza para el documental sobre su carrera, Gary Medel apareció de sorpresa por los estudios de TNT Sports, donde se dio tiempo para hablar de su presente en Universidad Católica que para su mala fortuna no es de los mejores.

El Pitbull está lejos de su nivel más alto, producto de las múltiples lesiones que sufrió durante esta temporada, desde un desgarro hasta la actualidad con un problema en el tendón de Aquiles. Pero no es lo único, pues en la charla con la señal televisiva reveló que vive un complejo momento personal.

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El crudo calvario personal que vive Gary Medel

“He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas. De la cabeza también, un poco complicado, con problemas familiares, pero voy mejorando día a día, preparándome para lo que viene”, reveló el bicampeón de América.

En el ámbito futbolístico, Gary Medel entiende que la actual diferencia entre Católica y el líder Colo Colo, que es de 14 puntos a ocho fechas del término de la Liga de Primera, es difícil pero alcanzable para lograr lo único que le falta en su carrera: ganar un título con un equipo.

“No he tenido la suerte de ser campeón a nivel de clubes. Espero ser campeón con Católica y, si no, tratar de intentarlo, como siempre. Voy a dar lo mejor por Católica, por mis compañeros y por los hinchas”, finalizó el oriundo de Conchalí a sus 39 años.

Los números del “Pitbull” en 2026

En la segunda temporada que vive con Católica desde su vuelta al país, Gary Medel debe lidiar con lesiones que lo tienen más afuera de la cancha que dentro, lo que se suma a que cuando estuvo bien físicamente, no entra en la consideración del técnico Daniel Garnero.

Entre torneos locales e internacionales, el volante suma apenas un total de 19 encuentros y 1.103 minutos en el campo de juego, donde registra seis tarjetas amarillas sin sumar goles ni asistencias.

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En síntesis