"La Joya" asoma para volver a jugar desde el arranque después de nueve meses y lo hará nada menos que en "La Bombonera" por el torneo local.

Tuvieron que pasar exactamente nueve meses desde la última vez que Carlos Palacios fue titular en Boca Juniors. Ocurrió el 7 de diciembre del 2025, cuando jugó los 90 minutos en la derrota como local por 1-0 ante Racing en semifinales del Torneo de Clausura en Argentina.

Luego de ello, una larga lesión en su rodilla derecha lo tuvo afuera de competición y recién volvió a jugar en julio de este año por Copa Argentina. Es más, en lo que va de temporada apenas suma 31 minutos en tres encuentros.

Por ello, y en medio de la triple competencia que tiene Boca, donde además juega cuartos de final en Copa Sudamericana, la cadena TyC Sports reporta que Palacios asoma para ser titular este viernes, cuando reciban en La Bombonera a Central Córdoba por el torneo local.

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Tras nueve meses: La decisión de Boca con Palacios

“El técnico Rodolfo Arruabarrena se ve obligado a meter mano y plantará una formación alternativa para la novena fecha del certamen doméstico”, indica la publicación quien además apunta a que La Joya haga dupla con su compatriota Williams Alarcón.

La probable formación de Boca ante Central Córdoba sería con Leandro Brey en el arco; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas en defensa; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios en mediocampo; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero en delantera.

Cabe señalar que el encuentro de los xeneizes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la jornada nueve del Torneo de Clausura 2026 en Argentina, se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre desde las 21:30 horas en La Bombonera de Buenos Aires.

En síntesis