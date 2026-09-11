Este experimentado entrenador argentino fue buscado por Chile, pero eso no pasó de un leve interés, pues rápidamente se confirmó qué será de su futuro en el próximo ciclo mundialista.

A pesar de que la selección chilena tiene interés en esperar a Manuel Pellegrini para que tome la dirección técnica, desde Paraguay sorprendieron al revelar que hubo un llamado para Gustavo Alfaro. Para colmo de males albirrojos, ese contacto se dio en plena negociación para renovar su contrato.

De todas maneras, eso no pasó de un sondeo para conocer las condiciones de Alfaro, quien ya ha dirigido en dos Mundiales: durante Qatar 2022 fue entrenador de Ecuador y en 2026, condujo al cuadro guaraní a los octavos de final del certamen.

Ahí perdieron ante Francia. Y para espantar cualquier interrogante, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue quien hizo pública la buena nueva para el combinado de aquel país. Robert Harrison difundió una fotografía en su cuenta de Instagram para confirmar la renovación de Alfaro.

“2030 allá vamos”, decía el post de Harrison, quien aparecía acompañado de Alfaro. Ambos tomaban una camiseta hasta el año aludido por el dirigente. Con esto, le puso fin a cualquier especulación en torno al futuro del experimentado director técnico argentino.

ver también Apareció de sorpresa en la selección chilena y ahora rompe su silencio tras ser nominado: “Un sueño cumplido”

Descartada la selección chilena: Gustavo Alfaro renueva su contrato en Paraguay

Así las cosas, quedó en evidencia que lo de la selección chilena con Gustavo Alfaro fue apenas un coqueteo que no llegó a nada. Y el argentino continuará como líder del equipo de Paraguay para el ciclo mundialista de 2030. Una etapa que comenzará muy pronto.

Gustavo Alfaro continuará al mando de Paraguay durante el ciclo mundialista que se avecina. (Angelo Saavedra/Photosport).

De hecho, Alfaro debe timbrar la nómina paraguaya para disputar la próxima fecha FIFA, que permite cuatro partidos. Pero la Albirroja sólo tiene dos duelos amistosos confirmados. El 27 de septiembre, el cuadro guaraní se medirá a Bolivia.

Y el 2 de octubre chocará frente a Colombia en los primeros partidos que el equipo de Alfaro disputará luego de la participación en la Copa del Mundo. Ya para noviembre, Paraguay tiene agendados un par de juegos contra Singapur el 13 y ante Japon el 17 del mismo mes, respectivamente.