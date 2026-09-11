Leandro Hernández se echa al hombro el llamado a la selección chilena: “Me siento preparado”

Leandro Hernández es una de las sorpresas de la nómina de la Roja, llamado que se ganó gracias a su buen rendimiento en Colo Colo.

Leandro Hernández es una de las novedades que tiene la selección chilena en la nómina, para enfrentar a Canadá, Estados Unidos y México en una serie de amistosos en Norteamérica.

El jugador de Colo Colo está en un gran momento gracias a la confianza que le ha entregado Fernando Ortiz, convirtiéndose en un jugador clave para el esquema del cuadro del Cacique.

El alza en su rendimiento manifiesta que no es casualidad, por lo que siente que la camiseta de la Roja no le va a pesar cuando deba enfrentar a futbolistas más experimentados en los amistosos.

“Me siento preparado porque, como te decía, siento que he mejorado harto en hartas cosas. Así que estoy preparado y hay que darle”, señaló el Chino en conversación con Arturo Vidal.

Leandro Hernández, de gran temporada en Colo Colo

Hernández valora su crecimiento físico

Entiende que estar trabajando en doble jornada todos los días es algo que lo ha convertido en titular inamovible para la escuadra del Tano.

“Siento que he mejorado harto el tema físico, antes me costaban los choques, estoy mejor preparado. Lo demostré ante Colombia en el amistoso (ante Millonarios en julio, un roce distinto”, declaró.

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Además le dejó tarea a Nicolás Córdova: no quiere jugar cargado a una orilla, pues su mejor posición es cuando juega libre detrás de la zona de ataque.

“Me gusta jugar más centralizado. Más que por la banda, más al medio. Como enganche. Esa es la posición. Siento que la agarro más, que voy más para adelante que por la banda”, explicó.