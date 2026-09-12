DT chillanejo enfrentó los micrófonos y se sinceró sobre el mal momento que vive comandando el equipo. Hoy se juntará con los directivos a decidir su futuro en la banca.

Ñublense volvió a caer en la Liga de Primera y sumó su cuarta derrota al hilo. Tras la derrota 3-1 frente a Everton, las críticas en Chillán cayeron sobre Juan José Ribera, el entrenador del equipo.

El DT, lejos de evadir sus culpas, enfrentó los micrónos post partidos y avisó que conversará con los directivos del club. Con aires a despedida para algunos, el entrenador dijo que hoy habrá novedades en los Diablos Rojos.

“Tengo reunión a las 6 con directivos del club y conversaremos ciertas situaciones para saber sus opiniones. Saber qué necesitan, qué quieren, si están contentos o quieren terminar el vínculo, si se proyectan con nosotros, son conversaciones normales”, partió diciendo.

Juan José Ribera y el “colchón de puntos” en Ñublense

Tras un gran primer semestre, Ñublense no levanta cabeza en el segundo el DT Juan José Ribera está más cuestionado que nunca en el equipo. Por ahora, el club está fuera de clasificación a copas internacionales.

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“Como entrenador sé cuando una situación es difícil. Me ha tocado entrar tres veces en Copa, ser semifinalista sudamericano y descender (Coquimbo), sé cuando las cosas están difíciles”, aseguró.

El entrenador reconoce que la seguidilla de malos resultados complican su ciclo, diciendo que “después de cuatro partidos seguidos perdidos, a otros entrenadores los han sacado”.

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“Hoy el colchón de puntos nos ayuda a que sea una situación dificil, pero no del todo, porque está este colchón de puntos”, cerró. Ribera llegó esta temporada a Chillán, luego de dejar Audax Italiano a mitad del segundo semestre del 2025.

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