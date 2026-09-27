El experimentado jugador indicó que fue una vergüenza todo lo sucedido en esta llave de Copa Chile.

En Everton no están para nada felices. Más allá de la eliminación con U. de Chile, quedaron enojados por cómo se manejó la serie tras los incidentes. Así lo demostró Óscar Opazo.

Luego de la suspensión de la ida de los octavos de final de la Copa Chile en Viña del Mar, la ANFP decidió los 7 minutos restantes del triunfo 1-0 parcial de los Azules se disputara en el Estadio Nacional, previo al choque de vuelta. Esto causó molestia en los Ruleteros.

La postura de Óscar Opazo

Óscar Opazo es uno de los jugadores más experimentados de Everton. Luego de la frustración del empate 1-1 y posterior eliminación de Copa Chile, decidió tomar la palabra y expresar el sentir del plantel viñamarino durante esta llave con Universidad de Chile.

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“Nos vamos tranquilos porque entregamos todo, pero sí tenemos que decir y no callarnos sobre lo que pasó. Fue una vergüenza lo que hicieron y las decisiones que se tomaron“, explicó el futbolista de 35 años. Si bien el lateral destacó que los jugadores azules no tienen que ver con el asunto, siguió con su postura.

“Nos sentimos atados de mano porque aparecen amenazas en contra del club, en contra de jugadores que por ahí no tienen otra opción. Nos sentimos perjudicados en su totalidad. Es una frustración tremenda que te manoseen de esta manera, esa es la palabra, que te pasen a llevar”, remarcó Opazo.

Debido a que mencionó supuestas amenazas, Torta Opazo aclaró sus dichos. Indicó que no los extorsionaron propiamente tal, pero que la forma en que acordaron la reanudación dejó sin margen de nada a la dirigencia ruletera.

“No específicamente de esa manera, pero cuando tú vas a una reunión con tres partes, en este caso dos clubes y la ANFP, y cuando llega la directiva nuestra y ya las decisiones están tomadas, entonces eso ya es completamente injusto que te citen a una reunión cuando ya está todo decidido“, cerró Óscar Opazo.