Walter Ribonetto no se guardó nada por la determinación tras los incidentes ocurridos en Viña del Mar.

Everton no pudo seguir avanzando en Copa Chiley quedó eliminado ante Universidad de Chile. Más allá de cualquier tema, había una molestia en los viñamarinos y no solo por el resultado.

La ida entre los Ruleteros y los Azules se suspendió cuando quedaban 7 minutos por el lanzamiento de fuegos artificiales. Desde la ANFP decidieron que este tiempo restante se disputara en el Estadio Nacional previo al choque de vuelta. Esto no gustó para nada en los “guata amarilla”.

El desahogo del DT de Everton

En Everton se sintieron perjudicados por cómo se resolvió todo lo ocurrido con la suspensión del encuentro. Si bien la información de RedGol, fueron los viñamarinos los que no dispusieron de recinto para terminar el duelo, la molestia era total en la visita tras la eliminación con Universidad de Chile. Así lo demostró su entrenador.

“Dignidad, personalidad y carácter del equipo que lo demuestra ante una adversidad y hasta el final, hicimos lo que pudimos para empatar y llegar a penales, orgulloso de este equipo. Estamos para competir con cualquiera“, indicó Walter Ribonetto a TNT Sports.

ver también “Por momentos no me gusto el equipo”: Gago celebra con mesura la clasificación de U. de Chile

Respecto a lo sucedido, jugando 97 minutos de los 180 en condición de visita, el técnico argentino no dejó dudas sobre su pensamiento. “Contra todo y contra todos. Demostramos que esto es lo que nos tocó, lo que tuvimos que enfrentar“, detalló.

Los Ruleteros mantuvieron el suspenso hasta los minutos finales en el Estadio Nacional. Finalmente cayeron por un 2-1 global, pero quedaron más molestos por todo lo que rodeó la serie. Una llave que de seguro seguirá dando que hablar en los siguientes días.

Ribonetto se va molesto, pero a la vez orgulloso de sus jugadores. Imagen: Photosport

“Nos vamos orgullosos, con la frente en alto, porque dimos todo hasta el final y por lo menos competimos“, cerró Walter Ribonetto. Ahora Everton solo se centra en la Liga de Primera y en intentar clasificar a una copa internacional en esta temporada.