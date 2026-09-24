Elías Figueroa llora la muerte de Reinaldo Sánchez: “Me duele mucho”

El para muchos mejor jugador chileno de todos los tiempos lamentó la partida del ex presidente de Santiago Wanderers.

El fútbol chileno está de luto, debido a que este jueves se confirmó el sensible fallecimiento de Reinaldo Sánchez, ex presidente de la ANFP y Santiago Wanderers.

El propio elenco caturro fue el encargado de dar a conocer la partida de su máximo accionista, quien murió a los 82 años en su querido Valparaíso.

La partida de Reinaldo Sánchez impactó al balompié nacional, y una de las reacciones más sinceras la tuvo Elías Figueroa, quien era muy cercano al dirigente y sufrió por la noticia, según le contó a RedGol.

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Elías Figueroa sufre por la muerte de Reinaldo Sánchez

Elías Figueroa reaccionó impactando con la noticia de la partida de Sánchez, señalando que le provocó mucho dolor, debido a lo cercano que era con el dirigente.

“Lo lamento muchísimo, todos vamos para allá, pero bueno, me duele mucho su partida“, dijo en primera instancia el considerado mejor futbolista chileno de todos los tiempos.

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“Don Reinaldo tenía un carácter fuerte, se hacía respetar, uno lo respetaba mucho. Cuando supe lo de su partida me dio una pena tremenda”, cerró Elías Figueroa.

La ANFP le hará un homenaje a Reinaldo Sánchez tras su partida, con un minuto de silencio en los partidos que se disputen en la Copa Chile.