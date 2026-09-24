Pablo Hoffmann, un icónico directivo del fútbol chileno que trabajó más de 10 años en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, le contestó a RedGol con pesar por esta noticia.

Este jueves 24 de septiembre, falleció Reinaldo Sánchez, un icónico dirigente del fútbol chileno que incluso llegó a ser presidente de la ANFP desde 2001 hasta 2006. De hecho, fue en su gestión que se creó el Canal del Fútbol, que actualmente ocupa un rol muy relevante en la subsistencia de la industria.

“Fue el mejor presidente de la ANFP que ha existido. Tomó la propuesta, la entendió y aprobó para apoyarnos mientras la desarrollábamos”, le dijo a ADN Deportes Jorge Claro Mimica, el primer dueño que tuvo el extinto CDF sobre la relevancia del canal propietario de los derechos del balompié nacional, hoy llamado TNT Sports.

Sánchez estuvo internado en la Clínica Reñaca, donde finalmente se produjo su deceso. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y contactó a otro directivo de muchísimos años de historia en el fútbol criollo. Las referencias son para Pablo Hoffmann, quien fue gerente general de la ANFP desde 1994 hasta 2002.

Pablo Hoffmann se mostró muy apenado por la muerte de Reinaldo Sánchez. (Javier Salvo/Photosport).

“Sabía que estaba mal, tendré que ir a Valparaíso. Es difícil, fue un gran dirigente. Me emociona, estuve con él hace poco”, le dijo Hoffmann, cuyo último cargo fue ser presidente de O’Higgins, puesto que heredó tras la salida de Ricardo Abumohor.

Hoffmann añadió que “un hijo suyo me contó que estaba enfermo. Es una pésima noticia, fue un buen dirigente. De los de verdad”. De hecho, el extimonel del Capo de Provincia continuó como gerente general bajo el mandato de Reinaldo Sánchez, pero fue destituido en febrero de 2002.

La ANFP decretará minutos de silencio en homenaje a Reinaldo Sánchez

Preliminarmente, la ANFP determinará hacer un minuto de silencio en los partidos del fútbol chileno de este fin de semana para recordar la figura de Reinaldo Sánchez. Todavía no está decidido que se declare luto, pero es probable que también ocurra.

En la ANFP recibieron con pesar la muerte de Reinaldo Sánchez. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De manera paulatina, los clubes del balompié nacional han manifestado su pésame por la partida de Sánchez, popularmente conocido como Don Choco a raíz de un apodo algo clasista que en su momento le puso el diario La Cuarta. “Con mucho pesar despedimos al dirigente más grande en la historia de nuestra institución”, escribió Santiago Wanderers.

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En el caso de Colo Colo, también mandaron sus condolencias por el “histórico dirigente de Santiago Wanderers y presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”.