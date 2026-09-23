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Fútbol chileno

“Máxima gravedad”: hospitalizan a Reinaldo Sánchez por delicado estado de salud

El actual presidente de Santiago Wanderers y ex mandamás de la ANFP vive un complejo momento.

Por César Vásquez

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Reinaldo Sánchez es el actual dueño de Santiago Wanderers.
© ArchivoReinaldo Sánchez es el actual dueño de Santiago Wanderers.

Reinaldo Sánchez, el actual presidente de Santiago Wanderers, fue hospitalizado debido a problemas de salud. El mandatario mantiene en vilo a todo el fútbol chileno.

Sánchez ha estado ligado por años a los Caturros, con errores y aciertos, pero siempre de verde. Incluso, supo ser el presidente de la ANFP. Por esta razón, es un nombre que genera muchas pasiones en el ámbito del torneo nacional.

El estado de Reinaldo Sánchez

Desde hace algún tiempo que Reinaldo Sánchez ha estado alejado del foco mediático en Santiago Wanderers, siendo siempre un personaje muy frontal. Incluso, no se le vio en todo el furor que causó la campaña del equipo sub 20 caturro con la disputa de la Intercontinental ante Real Madrid.

De acuerdo a Radio Biobío, el directivo se encuentra hospitalizado por problemas de salud y es debido a esto que no ha tenido apariciones públicas en el último tiempo. Según lo que detalla este mismo medio, la situación del mandamás porteño no es sencilla.

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