La dirigencia que preside Reinaldo Sánchez les extendió contrato por cuatro temporada a los ganadores de la Copa Libertadores juvenil, todos ellos sin cláusula de salida.

Luego de la experiencia vivida en la Copa Intercontinental en Madrid, a su vuelta a Chile, el plantel Sub 20 de Santiago Wanderers se sentó a negociar con la dirigencia sus nuevos contratos, los cuales cuentan con cláusulas muy particulares.

Según detalla el diario La Tercera, la orden que entregó el presidente caturro Reinaldo Sánchez a la mesa directiva fue que todos los jugadores campeones de la Copa Libertadores juvenil firmaran el convenio que los unirá a la institución por las próximas cuatro temporadas.

A esto se suma que todos los contratos no tienen cláusula de salida, por lo que cualquier equipo chileno o del exterior que quiera firmarlo deberá negociar directamente con Wanderers, quien confirmó que no le pagará premios a los futbolistas correspondientes a lo que lograron este 2026.

Lo que sí ocurrirá es que cada uno de los monarcas de América tendrá un importante aumento en sus sueldos, donde los que ya suman minutos en el primer equipo como Cristóbal Ponce, Ignacio Flores y otros tienen un tope de $1.5 millones de pesos cada 30 días.

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El futuro de Wanderers tras Copa Libertadores Sub 20

No sólo tras la conquista continental ya hubo ojos de veedores extranjeros en los talentos caturros, tras el duelo ante Real Madrid ya hubo dos nombres que suenan en Europa. Hablamos del delantero Vicente Vargas en la mira del Getafe y el volante Cristóbal Villarroel por quien preguntaron desde Portugal.

Un factor no menor que explica el movimiento de la dirigencia de Wanderers con los campeones de América Sub 20 es el actual valor de mercado que tienen algunas de sus figuras, donde el mayor es Cristóbal Ponce por un monto de US$225 mil.

Por lo pronto, mientras algunos jugadores trabajan con el primer equipo de cara a la definición en Primera B, donde hoy son líderes, otros continuarán su proceso formativo en el fútbol joven a la espera de tener una oportunidad en el 2027.

¿Cuándo vuelven a jugar los caturros?

En duelo pendiente por la jornada 26 en Primera B, Santiago Wanderers visitará a Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, este sábado 26 de septiembre desde las 15:00 horas.

En síntesis