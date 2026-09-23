La ciclista Daniela Colilef superó todos los obstáculos y sacó aplausos en la prueba de velocidad: se quedó con la plata para el Team Chile.

El Team Chile sigue dando que hablar en los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en Santa Fe, Argentina. Es que la garra de los atletas nacionales ha quedado en evidencia en cada prueba y esto además se refleja en las más de 100 medallas que acumula el equipo chileno.

Lo que también quedó demostrado en el particular caso de Daniela Colilef. La ciclista de pista, logró conquistar la medalla de plata en la prueba de velocidad.

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Por lo que ahora es parte de los 34 atletas nacionales que ya conquistaron dicha presea y que tienen a Chile peleando en lo más alto en el medallero.

La ciclista que fue madre, terminó sus estudios y ganó medalla en los Suramericanos

Una campaña que no estuvo exenta de complicaciones, pero que Daniela Colilef logró sacar adelante. “Ha sido harto esfuerzo”, confesó de entrada a ESPN.

La Dani no escondió sus emociones y recordó a sus hijos tras sumar una nueva medalla a vitrina plagada de importantes logros deportivos.

Daniela Colilef sumó nueva medalla para el Team Chile

“Fui mamá por segunda vez hace dos años. Así que feliz de volver a los Juegos Suramericanos y poder darle una medalla a mi país y mi familia que ha sido mi principal apoyo”, confesó a ESPN.

Pero la oriunda de La Pintana es de verdad, y hasta se dio el tiempo de terminar sus estudios y de prepararse al máximo para la competencia en Santa Fe.

“Es el segundo (hijo), estoy muy feliz. Es una tarea muy difícil ser mamá. También los compatibilice con los estudios. Los terminé este mes. Ha sido increíble y lo pude concretar con este sueño de tener medalla”, confesó la atleta nacional.