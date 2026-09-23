Un miércoles lleno de fútbol marcará los Juegos Suramericanos, por la lucha de medallas tanto en masculino y femenino.

El fútbol vivirá una jornada importantísimas por las medallas en los Juegos Suramericanos 2026, donde la selección chilena tiene verdaderas finales tanto en los hombres como en mujeres.

Ambos planteles tendrán definiciones importantes, siendo la más concreta el de las dirigidas por Luis Mena, quienes afrontarán la final por la medalla de oro ante la selección de Venezuela.

Por su parte, los liderado por Sebastián Miranda, estarán en la ronda de las semifinales, también por el paso a la definición por el oro, ante la selección de Paraguay.

Chile Sub 20 venció a Paraguay y ahora lucha por el oro

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¿A qué hora juega Chile en el fútbol de los Juegos Suramericanos 2026?

La selección chilena ya tiene programación para sus dos partidos por medallas en los Juegos Suramericanos que se juegan en Argentina, que le darán calor a la tarde de este miércoles.

La Roja Femenina será la primera que se juegue la presea de oro en la final ante Venezuela, en un duelo que fue programado para las 15.00 horas, en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Mientras que a las 17.00 horas se jugará la semifinal la Roja Sub 20, donde chocarán ante Paraguay (que ganó el otro grupo), en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

La selección chilena está en semis de los Odesur

¿Dónde ver los partidos de la Roja en los Suramericanos?

Ambos duelos tendrá transmisión gratuita por televisión abierta, EN VIVO por TVN. Además, podrá seguirse de manera online mediante las plataformas digitales de TVN.

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