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Colo Colo

Alan Saldivia visita a Colo Colo y deja abierta la puerta de un regreso: “Se extraña la gente”

El ex defensor de los albos contó su arribo en el duelo contra Audax, además sus emociones del reencuentro con los hinchas.

Por Cristián Fajardo C.

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Alan Saldivia vio el partido de Colo Colo en el Nacional.
Alan Saldivia vio el partido de Colo Colo en el Nacional.

Una inesperada visita tuvo Colo Colo, en el empate sin goles ante Audax Italiano por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Chile 2026, en el Estadio Nacional.

Todo porque Alan Saldivia, quien ahora está en el Vasco da Gama, se dejó ver viendo a sus antiguos compañeros, donde tuvo grandes reencuentros y fue aplaudido por los hinchas.

Por lo mismo, pese a que sólo se fue hace seis meses, respondió la pregunta sobre un regreso al estadio Monumental, con un uruguayo que no pudo esconder sus emociones.

Alan Saldivia dejó hace seis meses Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

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Los jugadores de Colo Colo no quisieron hablar tras el partido ante Audax Italiano, pero el que si conversó fue Alan Saldivia, quien explicó su visita con su ex club.

“Todo bien, vine a ver a mis compañeros, que con algunos tengo mucho contacto, tuve algunos días libres y vine a ver a Colo Colo“, explicó el uruguayo por su paso por Santiago.

En ese sentido, las emociones afloraron con el reencuentro con los albos: “Todo se extraña el día a día, los compañeros, el vestuario, entiendo que tengo que tomar nuevos rumbos, pero se extraña mucho la gente”.

Por lo mismo, deja la puerta abierta a volver en un futuro con la camiseta de Colo Colo: “Sí, hace seis meses salí, también quiero probarme conocer nuevas cosas y ver qué sucede”.

Mira las declaraciones de Saldivia:

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