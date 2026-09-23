La U tomará una medida legal ante Everton, lo que le permite llegar al duelo en Sausalito con el reglamento cumplido; pese a eso habrá dos sorpresas.

Universidad de Chile tuvo que revisar el reglamento de la Copa Chile 2026, en la previa del duelo por los octavos de final ante Everton, teniendo en cuenta que hay obligación de cumplir minutos juveniles.

Algo que el técnico Fernando Gago revisó línea a línea el reglamento, donde los azules podrán aprovechar un punto por tener jugadores en la selección chilena, que le permite marcar minutos.

El portero José Alburquenque está con la Roja Sub 20 en los Juegos Suramericanos 2026, mientras que Agustín Arce está con la selección chilena en la gira por Norteamérica, donde ambos les permiten cumplir con los 130 minutos juveniles que son exigidos.

Por lo mismo, el entrenador se decidió por llevar a dos sorpresivos juveniles, que es una obligación, dando oportunidad a jugadores de poder ser parte del primer equipo: Claudio Gutiérrez y Jhon Cortés.

Jhon Cortés vuelve a tener una oportunidad en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Los dos jugadores sorpresas que citó Gago en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes adelantaron en tiempo y forma los citados desde la juvenil que tendrá Universidad de Chile, para enfrentar a Everton por la Copa Chile.

“Se trata de dos proyectos de la cantera azul. Por un lado figura Claudio Gutiérrez, defensor de la categoría Sub-20. El joven zaguero no posee citaciones hasta el momento, siendo esta su primera experiencia junto al plantel adulto”, detallan.

Lo de Gutiérrez también aparece como oportunidad, teniendo en cuenta las bajas de Marcelo Morales, Bianneider Tamayo e Igor Lichnovsky en la zona defensiva de los azules.

“Por otro lado está Jhon Cortés. Uno de los proyectos de la U que debutó en el primer semestre pero que sufrió un desgarro bilateral del bíceps femoral, lesión que lo mantuvo un tiempo importante alejado de las canchas”, precisan.