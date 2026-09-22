Se conocieron detalles de la junta de los entrenadores, que terminó con el regreso de Marcelo Morales en el equipo de todos.

Una de las grandes sorpresas de la nómina de la selección chilena del interino técnico Nicolás Córdova fue Marcelo Morales, el jugador de Universidad de Chile que retornó al equipo de todos.

Esto, tras una polémica entre el entrenador y el jugador antes del Preolímpico, donde lo sacó de la convocatoria por un tema de peso, donde lo marginó de toda competencia.

Pero ahora se supo de un plan que tuvo Córdova para pavimentar su regreso, donde fue fundamental una reunión que tuvo con el técnico de la U, Fernando Gago.

Marcelo Morales regresó a la Roja tras cumplir metas en la U. Foto: Carlos Parra /FFCh.

ver también Fernando Gago cuenta un secreto con Marcelo Morales en la U para volver a la selección chilena

El acuerdo para el regreso de Marcelo Morales a la Roja

Así lo contó la radio ADN, quienes detallaron el encuentro entre Nicolás Córdova con Fernando Gago, que terminó con Marcelo Morales de vuelta en la selección chilena.

“Gago compartió un almuerzo con Nicolás Córdova antes del comienzo del Mundial 2026, entrenador interino de la selección chilena, en la que ambos compartieron sus visiones sobre los futbolistas y su participación defendiendo la camiseta de su país”, explicaron.

“Por parte del trasandino, habría expresado su filosofía respecto al tema, hablando desde su experiencia como jugador de élite y múltiples veces seleccionado por Argentina, ahondando en la importancia de representar a tu país siempre que sea posible”, detalló.

En ese sentido, se puntualizó en Morales y el trabajo que debía llevar adelante para ser un jugador convocado, entendiendo su buen nivel en la temporada con la camiseta de la U.

“Fue entonces donde Córdova también le hizo saber a su par qué aspectos de Marcelo Morales quería fueran explotados en su club, donde, lógicamente, uno era la mejora en métricas físicas, algo que Fernando Gago cumplió con una reunión personal con el futbolista en el cual se plantearon estos objetivos que, finalmente, fueron alcanzados y derivaron en su regreso a la selección chilena adulta”, finalizaron.