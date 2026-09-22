El camarín de los azules asume el desafío ante Everton como clave, de manera de poder aspirar a luchar por una corona.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar este jueves a Everton, por los octavos de final de la Copa Chile 2026, entendiendo que es la última oportunidad que tiene para levantar un título.

Los 12 puntos de diferencia que le sacó Colo Colo en la tabla de posiciones hacen ver lejana una pelea por la copa en la Liga de Primera, por lo que hay que buscar una forma de tener un 2026 con un cierre más tranquilo.

Algo que asume el plantel del técnico Fernando Gago, quienes ven como una llave clave la del cuadro ruletero, porque les puede permitir meterse en la ronda de los ocho mejores para ir a la lucha por la corona.

Tobías Reinhart se apunta como titular ante Everton. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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La U se pone como objetivo la Copa Chile

Tobías Reinhart fue el encargado de sacar la voz por el camarín de Universidad de Chile, quienes tras cuatro días libres entrenan desde el 18 de septiembre enfocados en el duelo ante Everton.

“El objetivo es salir a ganar cada partido que nos toque, competir al máximo, ir a buscar la competencia porque es un club grande que lo exige”, explicó en conversación con el club.

Por lo mismo, saben que la chance de un título la tienen más a mano en este torneo, aunque primero deben enfrentar la llave contra el cuadro de Viña del Mar que justo llega encendido.

“Estamos trabajando para eso, enfocados y con mucha expectativa y con ganas de ganar la llave que es el primer paso para el objetivo. Es un rival duro, difícil, lo sabemos, pero siendo la U tenemos que salir a ganar con el que sea”, finalizó.

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