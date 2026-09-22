El histórico Patricio Mardones conversó con Redgol, donde se suma al debate para el regreso del capitán por las ausencias ante Everton por Copa Chile.

Universidad de Chile prepara el viaje a Viña del Mar, donde el jueves debe enfrentar el primer compromiso ante Everton, por los octavos de final de la Copa Chile 2026, en el estadio Sausalito.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago tiene una dura tarea por delante, teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas que tiene: Marcelo Morales, Agustín Arce y Bianneider Tamayo en selecciones, además de la lesión de Lucas Barrera y la duda en Charles Aránguiz.

Por lo mismo, los hinchas han comenzado a pedir a Marcelo Díaz, teniendo en cuenta del buen segundo tiempo que realizó en el último compromiso ante Deportes La Serena, con victoria de 3-0 para los azules.

Marcelo Díaz jugó el segundo tiempo en la U ante La Serena. Foto: Hernán Contreras/Photosport

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Pato Mardones: “Marcelo Díaz tiene la calidad para jugar”

El histórico Patricio Mardones conversó con Redgol sobre la situación de Marcelo Díaz en Universidad de Chile, donde le pasa la jineta y la camiseta en el once estelar ante Everton.

“Marcelo mostró ante La Serena que está en condiciones de competir y jugar. No le veo una gran dificultad, creo que la U está con buen funcionamiento, Marcelo quizás tiene características diferentes por su forma de jugar, pero por su calidad y lo que puede rendir es muy profesional, puede jugar”, explicó.

En ese sentido, asegura que el capitán es un jugador bastante maduro, que entiende el momento que vive en su carrera, pero que tiene unas condiciones que pueden ayudar a la U de diferente forma.

“Marcelo aprovecharía esa oportunidad de buena manera. Marcelo ha transmitido compañerismo y es bastante responsable y sabe que el jugar es porque está bien, no creo que entre a la cancha no estando en condiciones, quizás con características distintas a los que venían jugando, pero la calidad la tiene”, finalizó.